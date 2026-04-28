Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 67-68: Ο Ναν ξέρανε τη Βαλένθια και το Final-4 περνάει από το T-Center

Ο Παναθηναϊκός με τον Κέντρικ Ναν να πετυχαίνει μία βολή στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα του αγώνα.... ξέρανε τη Roig Arena, πήρε την νίκη με 67-68 και έκανε το 1-0 παίρνοντας στα χέρια του το πλεονέκτημα της έδρας με το "καλησπέρα".

Μυθικός Παναθηναϊκός με καρδιά... πραγματικού πρωταθλητή. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στον πρώτο αγώνα της σειράς με τη Βαλένθια, πήρε την νίκη με 68-67, πήρε στα χέρια του το πλεονέκτημα της έδρας και πλέον ο δρόμος για το Final-4 της Αθήνας όχι μόνο ανοίγει... διάπλατα αλλά περνάει μέσα από το Teleokm Center.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από το πρώτο λεπτό, ήταν εξαιρετικά "διαβασμένη" και προετοιμασμένη και κατάφερε να "αφοπλίσει" την ομάδα Πέδρο Μαρτίνεθ, την οποία κράτησε πολύ χαμηλότερα από τους 90 πόντους που πετυχαίνει μέσο όρο σε κάθε αγώνα.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 20 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Ματίας λεσόρ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο 8 είχε ο Τι Τζέι Σορτς.

Η καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό, στο ξεκίνημα τουλάχιστον της αναμέτρησης, φάνηκε από τις πρώτες φάσεις με τον Κέντρικ Ναν να συνδέεται για τα καλά με το καλάθι της Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό να παίζει εξαιρετική άμυνα. Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” με 5 δικούς του πόντους έκανε το 2-5 για την ομάδα του, ενώ μετά από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας αυτή κατέληξε και πάλι στα χέρια του και έγραψε το 5-7. Η Βαλένθια προσπαθούσε να βρει σκορ και ψυχολογία από τα μακρινά σουτ, αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν καταπληκτική. Με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα ο Γκραντ πήγε τη διαφορά στους 4 πόντους, ενώ ο Ναν, ένα λεπτό αργότερο, με μεγάλο τρίποντο έφτασε τους 10 πόντους και “έγραψε” το 5-12. Ο Παναθηναϊκός… πλήρωνε τη Βαλένθια με το δικό της… νόμισμα, έπαιζε καταπληκτική άμυνα, στην επίθεση “διάβαζε” τα πάντα και ο Ματίας Λεσόρ με γκολ-φάουλ έκανε το 5-15, τέσσερα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα.

Φοβερή άμυνα, εξαιρετική κυκλοφορία και το πάνω χέρι στον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια έριξε τη διαφορά στους 8 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να χάνει για λίγο το μυαλό του και τους Χέιζ-Ντέιβις και Σορτς να πηγαίνουν σε λάθος επιθέσεις και τον Μοντέρο να κάνει το 9-15. Αυτό ανάγκασε τον Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ, τρία λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Το τάιμ άουτ λειτούργησε ο Σορτς “διάβαζε” σωστά ο Ναν εκτελούσε από παντού και ο Παναθηναϊκός με καλάθι του Χουάντσο στο τελευταίο λεπτό “άνοιξε” τη διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους, 11-21. Ο Κοστέλο βρήκε σουτ τριών πόντων για την ομάδα του (2/12) με τον Παναθηναϊκό να “κλείνει” το δεκάλεπτο με διαφορά 8 πόντων, 15-23.

Στο +11 ο Παναθηναϊκός με απόλυτο… διάβασμα

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Εργκίν Αταμάν πέρασε εκτός τον Κέντρικ Ναν, για τις απαραίτητες ανάσες, με τον Μάριους Γκριγκόνις να περνάει στο παρκέ και να “χτυπάει” με το “καλησπέρα” από τα 6.75. Ο Λιθουανός έκανε το 17-26, ο Σορτς πάτησε το… γκάζι και έδωσε προβάδισμα 11 πόντων στην ομάδα του, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να είναι εξαιρετικός στην άμυνα. Ο Λεσόρ επέστρεψε στο παρκέ και έπαιρνε τις μπάλες, με τον Γάλλο σέντερ με κίνηση σήμα κατατεθέν να διαμορφώνει το 19-30, 6:20 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Στο σημείο αυτό ο Παναθηναϊκός έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες για τέσσερις εύκολους πόντους από Λεσόρ και Ρογκαβόπουλο, με την Βαλένθια να το εκμεταλλεύεται και να ξεκινάει να… ζεσταίνεται.

Η Βαλένθια προσπαθούσε, ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο

Στο 16’ ο Μοντέρο μείωσε σε 24-30, ακολούθησε ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Μπαντιό να “χτυπάει” από το… σπίτι του και με ένα ακόμα σουτ τριών πόντων να ρίχνει τη διαφορά στους 5 πόντους, 27-32, ξυπνώντας και το κόσμο της ομάδας του. Ναν και Χουάντσο ήταν οι παίκτες που κράτησαν τον Παναθηναϊκό… όρθιο, με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι ο παίκτης “κλειδί”, να είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά και να στέλνει και πάλι τη διαφορά στους 10 πόντους, 29-39. Ο Τέιλορ απάντησε με τρίποντο στον αιφνιδιασμό για το 32-39, με τον Σορτς να μην καταφέρνει να ευστοχήσει στην τελευταία επίθεση.

Τραγικό ξεκίνημα και από τους δύο

Το πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου ήταν πραγματικό… ροντέο χωρίς καμιά ουσία. Οι δύο ομάδες έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, χωρίς να μπορούν να βρουν στόχο. Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο παίκτης που… έσπασε το ρόδι με σουτ τριών πόντων, αλλά ο Μοντέρο απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο για να κάνει το 37-43, στο 24’. Ο Ναν προσπαθούσε να βρει και πάλι τον τρόπο για να ζεσταθεί αλλά η Βαλένθια έβρισκε συνεχώς τις λύσεις για να μείνει κοντά στο σκορ, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε 39-45, στο 25’ .

Το momentum άλλαζε συνεχώς… χέρια, με τη Βαλένθια να επιστρέφει

Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι ο Παναθηναϊκός περνούσε το χειρότερο του σημείο στο ματς. Οι “πράσινοι” έχασαν τη συγκέντρωση τους στην άμυνα, ο Κι με συνεχόμενους πόντους μείωσε στους 4, 41-45 και ο Αταμάν αντέδρασε. Πέρασε τον Φαρίντ εκτός και χαμήλωσε το σχήμα της ομάδας του, βάζοντας τον Χουάντσο σε θέση “5” και τον Χέιζ-Ντέιβις στο “4”. Ο Παναθηναϊκός “έτρεξε” σερί 0-5, με τρίποντο του Ναν και λέι απ του Χουάντσο και οι “πράσινοι” 2:53 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν μπροστά με 41-50. Και όμως ο Παναθηναϊκός μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατάφεραν να χάσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και με συνεχόμενα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στη Βαλένθια να κάνει σερί 6-0 και να μειώσει σε 47-50 λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Ο Τέιλορ επανέφερε τη Βαλένθια στο ματς

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 49-54 και να δείχνει πως έχει τον έλεγχο. Ο Λεσόρ πήγε το σκορ στο 51-58, αλλά η Βαλένθια ξεκίνησε να βρίσκει ρυθμό. Ο σέντερ του “τριφυλλιού” προσπαθούσε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό στο προβάδισμα, και με γκολ-φάουλ έκανε το 53-61, αλλά η ομάδα του Μαρτίνεθ κατάφερε να βρει πάρα πολλές λύσεις με τον Κάμερον Τέιλορ. Με 4 συνεχόμενους πόντους του και μια ασίστ στον Σακό η βαλένθια μείωσε σε 59-61, με τον Αταμάν να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ και το χρονόμετρο να δείχνει πέντε λεπτά για το τέλος.

Θρίλερ, αλλά... καθάρισε ο Ναν

Ο Όσμαν πήγε και πάλι τη διαφορά στους 4 πόντους, αλλά η Βαλένθια είχε μπει για τα καλά στο ματς. Με τον Ρίβερς να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, το σκορ έγινε 63-63, με τον Σορτς όμως, 1:53 πριν το τέλος να γίνει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την άμυνα και μάλιστα ο Σορτς “χτύπησε” ξανά, αφού 77 δεύτερα πριν το τέλος πήρε το φάουλ και πήγε τη γραμμή των βολών. Ο βραχύσωμος γκαρντ του Παναθηναϊκού με 2/2 βολές έκανε το 63-67. Λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού έδωσε την ευκαιρία στον Ρίβερς για το 65-67, με τους “πράσινους” να κάνουν το λάθος στην επίθεση τους και τον Όσμαν να στέλνει στις βολές τον Μοντέρο, 24.5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Μοντέρο ισοφάρισε, ο Ναν πήρε την τελευταία επίθεση, κέρδισε το φάουλ 2.2 δεύτερα για τη λήξη και με 1/2 βολές έκανε το 67-68, με την Βαλένθια να έχει τον τελευταίο λόγο και 2 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση έπειτα από τάιμ άουτ που κάλεσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Τα Δεκάλεπτα: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68

