Ο Γιαβόρ στη Βαλένθια, ο Πέρεζ στο ΣΕΦ
Οnsports Τeam 27 Απριλίου 2026, 10:10
EUROLEAGUE

Ο Γιαβόρ στη Βαλένθια, ο Πέρεζ στο ΣΕΦ

Η Euroleagie ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό αντίστοιχα. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κόντρα στη Μονακο. 

Στο Game 1 των «πρασίνων» θα σφυρίξουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Η διαιτητική τριάδα στο ΣΕΦ θα αποτελείται από τους Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γιάκουμπ Ζαμόισκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).



13 λεπτά πριν Το απίθανο αήττητο σερί της ΑΕΚ: Δεύτερη σε όλη την Ευρώπη στα Top-25 πρωταθλήματα!
50 λεπτά πριν Πυγμαχία: Άγρια επεισόδια σε αγώνα μετά το νοκ άουτ Τούρκου μποξέρ από Ρώσο (video)
1 ώρα πριν Η Στεάουα έχει στο στόχαστρο της τον Λουτσέσκου: «Τον θέλουμε – Ίσως αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ»
2 ώρες πριν Λεμπρόν: «Είμαι εκνευρισμένος με τους διαιτητές»
