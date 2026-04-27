Ο Γιαβόρ στη Βαλένθια, ο Πέρεζ στο ΣΕΦ

Η Euroleagie ανακοίνωσε τους διαιτητές των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό αντίστοιχα.

Στο Game 1 των «πρασίνων» θα σφυρίξουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Η διαιτητική τριάδα στο ΣΕΦ θα αποτελείται από τους Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Γιάκουμπ Ζαμόισκι (Πολωνία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).