Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Οσμάν πριν το Game 1 των Euroleague playoffs

Χωρίς τον Τσεντί Οσμάν πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της Κυριακής (26/04) στον Παναθηναϊκό, ενόψει του Game 1 των playoffs της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει των playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει, με μειονέκτημα έδρας, τη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν την Κυριακή (26/04) παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με την ισπανική ομάδα. Το μοναδικό πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν ακούει στο όνομα του Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση.

Ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει ακόμη μία προπόνηση το πρωί της Δευτέρας (27/4) στην Αθήνα, πριν αναχωρήσει για τη Βαλένθια, όπου θα διεξαχθούν τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς.