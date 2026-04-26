Παναθηναϊκός: Στο πλευρό των πράσινων ο Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/04) στο Telekom Center Athens και παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR, ενόψει των αναμετρήσεων με τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ έδειξε για ακόμα μια φορά έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό του Εργκίν Αταμάν και των παικτών του.

Οι «πράσινοι», μετά την πρόκριση επί της Μονακό στα play-in της διοργάνωσης, ετοιμάζονται πλέον για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στην ισπανική ομάδα, με έπαθλο την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026.

Το μεσημέρι της Κυριακής (26/04), το σύνολο του Εργκίν Αταμάν προπονήθηκε στο Telekom Center Athens, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρακολουθεί από κοντά το πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει ακόμα μία προπόνηση στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας (27/4), πριν αναχωρήσει για τη Βαλένθια, όπου θα διεξαχθούν τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς των playoffs της Euroleague.