Τζέιμς: Η αντίδρασή του για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
Με αντίδρασή του, ο σταρ της Μονακό Μάικ Τζέιμς σχολίασε τις κορυφαίες πεντάδες της EuroLeague.
Με ανάρτησή του στο «X», ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε ειρωνικά τις καλύτερες πεντάδες που ανακοίνωσε η EuroLeague Basketball.
Συγκεκριμένα ανέβασε ένα GIF που έγραφε: «Πληρούσα τα κριτήρια».
O Tζέιμς διανύει εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μονακό, παρά τα προβλήματα των Μονεγάσκων, έχοντας κατά μέσο όρο 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ σε 36 παιχνίδια στη EuroLeague.
