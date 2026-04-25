Τζέιμς: Η αντίδρασή του για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 15:01
Με αντίδρασή του, ο σταρ της Μονακό Μάικ Τζέιμς σχολίασε τις κορυφαίες πεντάδες της EuroLeague.

Με ανάρτησή του στο «X», ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε ειρωνικά τις καλύτερες πεντάδες που ανακοίνωσε η EuroLeague Basketball. 

Συγκεκριμένα ανέβασε ένα GIF που έγραφε: «Πληρούσα τα κριτήρια».

O Tζέιμς διανύει εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μονακό, παρά τα προβλήματα των Μονεγάσκων, έχοντας κατά μέσο όρο 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ σε 36 παιχνίδια στη EuroLeague.  

 



