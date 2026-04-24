Τζέιμς: «Δε θα είμαι στη Μονακό του χρόνου»
Οnsports Τeam 24 Απριλίου 2026, 12:12
EUROLEAGUE

Ο Αμερικανός παίκτης επιβεβαίωσε πως από την νέα σεζόν δε θα βρίσκεται στην ομάδα του Μόντε Κάρλο.

 
Τέλος στην καριέρα του στη Μονακό, πριν την ώρα της, έβαλε με δηλώσεις του ο Μάικ Τζέιμς. 
 
Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε στην «L’Equipe» και επιβεβαίωσε πως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την Μονακό. Όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πολυετές συμβόλαιο απάντησε: «Επίσης λένε πως ο Έλβις ζει ακόμα», και στην συνέχεια είπε ένα ξεκάθαρο «Όχι».
 
Επίσης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με καμία ομάδα και ακόμα δε ξέρει που θα αγωνίζεται του χρόνου. «Δεν έχω υπογράψει πουθενά αλλού, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο την ολοκλήρωση της σεζόν» ανέφερε.
 
 
 


