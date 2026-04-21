EuroLeague: Ο Κώστας Σλούκας στην 4η θέση των σκόρερ, ξεπέρασε τον Μίροτιτς

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε τους 4.412 πόντους και πλησιάζει τον Βασίλη Σπανούλη στη σχετική λίστα.

Ο Κώστας Σλούκας συνεχίζει να γράφει ιστορία στη EuroLeague, ανεβαίνοντας ακόμη πιο ψηλά στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR πέρασε τον Νίκολα Μίροτιτς και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή παρουσία του στη διοργάνωση μέσα στα χρόνια.

Ο Έλληνας γκαρντ έφτασε τους 4.412 πόντους, έπειτα από εύστοχο τρίποντο στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης και πλέον έχει ως επόμενο στόχο τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος βρίσκεται μπροστά του με 4.455 πόντους.

Στην κορυφή της λίστας παραμένουν δύο εν ενεργεία παίκτες με μεγάλη διαφορά. Ο Νάντο Ντε Κολό με 5.157 πόντους και ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος πριν από το ματς στο Telekom Center Athens είχε φτάσει τους 5.836.