EuroLeague: Προπονητής της χρονιάς ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ξεπέρασε τον Μασιούλις

Το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στη EuroLeague απέσπασε ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, οδηγώντας την ομάδα του στην υψηλότερη θέση (2η) στην ιστορία της.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έλαβε τους περισσότερους ψήφους από τους συναδέλφους του και κατέλαβε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στη EuroLeague για τη σεζον 2025-26.

Ο Ισπανός προπονητής οδήγησε τους «πορτοκαλί» στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 25-13, έχοντας τη νούμερο ένα επίθεση της λίγκας (90.9 πόντους μ.ο), παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία πήρε ο Τόμας Μασιούλις της Ζαλγκίρις ενώ την τρίτη θέση μοιράστηκαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Τέλος, ο Μαρτίνεθ έγινε ο 14ος διαφορετικός προπονητής που λαμβάνει το βραβείο, με τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Γιώργο Μπαρτζώκα να το έχουν κατακτήσει από τρεις φορές, ενώ Μεσίνα, Λάσο και Ιτούδης από δύο, ενώ τη συγκεκριμένη διάκριση έχουν κερδείσει και οι Πίνι Γκέρσον, Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, Τσάβι Πασκουάλ, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ντέιβιντ Μπλατ και Εργκίν Αταμάν.