Παναθηναϊκός AKTOR: Η καρφωματάρα Ρογκαβόπουλου στα… μούτρα του Σμιτς!

Απίθανη φάση από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ξεσήκωσε το «Telekom Center Athens» στο Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές.

Ο Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε σε αγωνιστική… υποχρέωση του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague και το βράδυ της Παρασκευής (17/04) έκανε τη φάση του αγώνα και ίσως όλης της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν και πάτησε το glass floor ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κάρφωσε με απίστευτη δύναμη και με τα δύο χέρια, στο πρόσωπο του Ρόλαντς Σμιτς, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο (4/4 βολές, 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο) προσφέροντας τρομερές στιγμές θεάματος.