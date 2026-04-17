Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Η καρφωματάρα Ρογκαβόπουλου στα… μούτρα του Σμιτς!
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 22:17
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Απίθανη φάση από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ξεσήκωσε το «Telekom Center Athens» στο Παναθηναϊκός AKTOR - Αναντολού Εφές.

Ο Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε σε αγωνιστική… υποχρέωση του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague και το βράδυ της Παρασκευής (17/04) έκανε τη φάση του αγώνα και ίσως όλης της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν και πάτησε το glass floor ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κάρφωσε με απίστευτη δύναμη και με τα δύο χέρια, στο πρόσωπο του Ρόλαντς Σμιτς, ο οποίος προσπάθησε να τον σταματήσει.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο (4/4 βολές, 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο) προσφέροντας τρομερές στιγμές θεάματος.

Το κάρφωμα Ρογκαβόπουλου με Εφές



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved