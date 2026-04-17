Νέο πρόβλημα στη Μονακό - Νοκ άουτ ο Μίροτιτς

O Nίκολα Μίροτιτς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τη Μονακό με πρόβλημα στη γάμπα.

Μια ακόμα σημαντική απώλεια ταλαιπωρεί τη Μονακό στην προσπάθεια που κάνει για να μπει στα playoffs της EuroLeague.

Όπως ενημέρωσε η γαλλική ομάδα, ο Νίκολα Μίροτιτς μένει εκτός δράσης επ' αόριστον αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Η Μονακό έχει τελευταία υποχρεώση για τη regular season απέναντι στη Χάποελ (17/4, 20:30) και στη συνέχεια θα παλέψει για τα playoffs μέσω του play in.

Ο πρώην NBAer είναι εκ των κορυφαίων παικτών των Μονεγάσκων έχει 11 πόντους και 4.3 ριμπάουντ στη φετινή σεζόν.