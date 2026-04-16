Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα κόντρα στην Αρμάνι - Ποιους «έκοψε» ο Μπαρτζώκας

Onsports team

Χωρίς προβλήματα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 38η αγωνιστική της EuroLeague.

Με φουλ ρόστερ υποδέχεται ο Ολυμπιακός την Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague (21:15, Novasports Prime).

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη για να κλειδώσουν την πρώτη θέση και να περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs από τη διαδικασία των play in.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρο Νετζήπογλου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Αναλυτικά η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»: Ουόκαπ, Oυόρντ, Φαλ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ.