EuroLeague: Τζάμπολ στη τελευταία αγωνιστική - Όλα τα σενάρια για τη θέση που θα έχει ο Παναθηναϊκός

Η θέση που θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR ανάλογα με τα αποτελέσματα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague.

Η τελευταία πράξη της κανονικής περιόδου της EuroLeague παίζεται το διήμερο 16-17 Απριλίου.

Το πρώτο μέρος της 38ης αγωνιστικής διεξάγεται την Πέμπτη (16/4), με την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι η πλέον ενδιαφέρουσα, στην οποία εμπλέκεται και ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» μετά την ήττα στη Βαλένθια οδεύουν προς τα play in, καθώς χρειάζονται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να βρεθούν στην 6η θέση και να πάρουν την απευθείας πρόκριση στα playoffs της EuroLeague.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα σενάρια για τη θέση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός στην τελική κατάταξη.

Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Εφές:

Τερματίζει 6ος αν:

Η Ζαλγκίρις χάσει από την Παρί και η Μονακό χάσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Η Ζαλγκίρις χάσει από την Παρί, η Μονακό νικήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας χάσει από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη

Τερματίζει 7ος αν:

Νικήσει η Ζαλγκίρις και ηττηθεί ο Ερυθρός Αστέρας

Η Ζαλγκίρις χάσει, η Μονακό νικήσει και ο Ερυθρός Αστέρας νικήσει

Τερματίζει 8ος με:

Νίκη της Ζαλγκίρις και νίκη του Ερυθρού Αστέρα

Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από την Εφές:

Τερματίζει 8ος αν:

Η Μονακό χάσει από τη Χάποελ και η Μπαρτσελόνα χάσει από την Μπάγερν Μονάχου

Τερματίζει 9ος αν:

Η Μονακό νικήσει τη Χάποελ

Η Μονακό χάσει και η Μπαρτσελόνα νικήσει

