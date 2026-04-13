Μπετσίροβιτς για Παναθηναϊκό: «Έχει το πληρέστερο ρόστερ – Θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν»

Ο Σλοβένος πρώην τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού», σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σερβία εξέφρασε την πεποίθησή του για τελική επιτυχία των «πράσινων».

Η Euroleague είναι πλέον στην τελευταία αγωνιστική της regular season και ακολουθεί η κομβική περίοδος των Play in και playoffs. Ο Σάνι Μπετσίροβιτς που διαθέτει τεράστια εμπειρία ως αθλητής, προπονητής, αλλά και στέλεχος στο κορυφαίο επίπεδο, μίλησε στη Mozzart Sport.

Δεν γινόταν να μην αναφερθεί στον Παναθηναϊκό AKTOR φυσικά. Για τον οποίο έδειξε αισιόδοξος πως στην τελική ευθεία της αγωνιστικής περιόδου, θα αλλάξει τα δεδομένα και θα σώσει τη σεζόν. Άλλωστε ξεκαθάρισε πως ίσως να διαθέτει το «τριφύλλι» το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του, γεμάτο πρωταθλητές.

«Η EuroLeague έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου προϊόν, με κορυφαίο μπάσκετ σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, παρά τα προβλήματα και τους τραυματισμούς, εκτιμώ ότι διαθέτει ίσως το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του συλλόγου. Εφόσον φτάσει στην τελική ευθεία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλειστεί. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο πρωταθλητές και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν».

Ο Μπετσίροβιτς μίλησε και για τον Νικ Καλάθη: «Ο καλός μου φίλος Νικ. Είναι σαν ένα Volvo ή Golf 2. Δεν χαλάει ποτέ, μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει. Εξαιρετικός άνθρωπος, κορυφαίος επαγγελματίας. Έδειξε στην Παρτίζαν ότι μπορεί ακόμα να παίξει στην EuroLeague και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».