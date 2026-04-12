Euroleague: Επίσημο το τέλος του Γκόλεματς από τη Ντουμπάι BC

Η ομάδα των Εμιράτων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σλοβένο τεχνικό, μία αγωνιστική πριν το τέλος της regular season.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς ήταν γνωστό πως αποχωρεί από την Ντουμπάι BC. Η ομάδα της Euroleague αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της regular season. Και μετά την εντός έδρας ήττα από την αδιάφορη Αναντόλου Έφες, η οποία στέρησε ουσιαστικά τη δυνατότητα να βρεθεί στη δεκάδα η ομάδα των Εμιράτων.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή Γιούριτσα Γκόλεματς, για τον επαγγελματισμό του και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του με την ομάδα.

Ο Γιαν Σέντιουρτς θα αναλάβει ως προσωρινός προπονητής για τον αγώνα της Μπουντούτσνοστ».