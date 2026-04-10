Euroleague: Η Εφές «έκοψε» τα… φτερά της Ντουμπάι, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο T-Center

Η Αναντολού Εφές έκανε «ζημιά» στην Ντουμπάι, την οποία κέρδισε 85-69 στο Σαράγιεβο, μια εβδομάδα πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, για την τελευταία αγωνιστική της regular season στη Euroleague.

Η… αδιάφορη τουρκική ομάδα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην ομάδα των ΗΑΕ, η οποία «καιγόταν» για τη νίκη.

Η Ντουμπάι, η οποία έχει ρεκόρ 19-18, εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων, μετρώντας 4/21 τρίποντα κι όπως όλα δείχνουν θα μείνουν εκτός δεκάδας. Συγκεκριμένα, για να συνεχίσει στην postseason θα πρέπει να νικήσει τη Βαλένθια στο Σαράγιεβο και παράλληλα η αδιάφορη Μπάγερν Μονάχου να νικήσει την Μπαρτσελόνα στην Καταλονία.

Η Εφές, από την πλευρά της, ανέβηκε στο 12-25 και την τελευταία αγωνιστική θα ολοκληρώσει τη φετινή ευρωπαϊκή πορείας της, παίζοντας με τον Παναθηναϊκό στο «Τ-Center». Οι «πράσινοι» έχουν μεγάλη ανάγκη τη νίκη στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής και γι' αυτό θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κόντρα στην τουρκική ομάδα που θα παίξει δίχως άγχος κι όπως απέδειξαν μπόρουν να κάνουν τη ζημιά.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουλκ, Ριζίκ, Τσαρούχα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γκόλεματς): Αβράμοβιτς 12 (1), Αμπάς, Πρέλεπιτς, Μπερτάνς 5 (1), Άντερσον 10 (1), Κόντιτς, Μούσα 13, Καμπενγκέλε 11, Μούσα 13, Ράιτ 5, Πετρούσεφ 9 (1), Καμπόκλο.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Λάσο): Μπομπουά 18 (3), Χαζέρ 13, Λόιντ 13 (2), Βάιλερ-Μπαμπ 4, Σμιτς 4, Ντεσέρτ 2, Ντοζίερ 10 (1), Σουάιντερ, Μουτάφ, Οσμανί 14 (2), Τζόουνς 7 (7ριμπ.).