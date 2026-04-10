Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Ντος Σάντος - Πήγε στη Βίρτους Μπολόνια
Onsports Team 10 Απριλίου 2026, 18:11
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση του Γιάγκο Ντος Σάντος, με τον 27χρονο Βραζιλιάνο γκαρντ να αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο του Βελιγραδίου, έπειτα από κοινή συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» ευχαρίστησαν τον παίκτη για την προσφορά του στην ομάδα, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που ξεκίνησε το 2023 και περιλάμβανε σημαντικές στιγμές, αλλά και μια σύντομη διακοπή στην αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με τη λύση να έρχεται χωρίς περαιτέρω εμπλοκές.

Ο Ντος Σάντος είχε καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη λύση στην περιφέρεια του Ερυθρού Αστέρα, προσφέροντας δημιουργία και ενέργεια στον άσο, όμως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η Βίρτους Μπολόνια κινήθηκε άμεσα και «έκλεισε» την υπόθεση του Γιάγκο Ντος Σάντος, ανακοινώνοντας την απόκτησή του μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βραζιλιάνος γκαρντ έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα και δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την ιταλική ομάδα να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να τον εντάσσει στο ρόστερ της για το φινάλε της σεζόν.

Ωστόσο, ο Ντος Σάντος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague, γεγονός που σημαίνει πως θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις. Έτσι, θα αποτελέσει μια επιπλέον λύση για τη Βίρτους στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας στην προσπάθειά της να πετύχει τους στόχους της.



