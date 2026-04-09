Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκάλιασε» την πρώτη θέση, επέστρεψε ο Φαλ

Ο Ντόρσεϊ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε με τη Ρεάλ (23π., 4ριμπ., 5ασ.) κι ο Ολυμπιακός πέρασε από την Σόφια, κερδίζοντας τη Χάποελ (85-89) κι «αγκάλιασε» την πρώτη θέση στη regular season της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική νίκη τους και 25η στο σύνολο. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 22-14 και πλέον κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός τετράδας.

Στην επιστροφή του Μουστάφα Φαλ στην αγωνιστική δράση μετά από 10 μήνες, ο Ολυμπιακός πήρε μέσα από την επίθεση του ένα τεράστιο «διπλό», με το οποίο «αγκάλιασε» την πρωτιά.

Κινητήριος μοχλός της «ερυθρόλευκης» παραγωγικότητας ήταν και πάλι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους κι ήταν αυτός που «σφράγισε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών στα 14’’.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Χαποέλ αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό στην εκκίνηση του αγώνα και με τον γρήγορο ρυθμό της, την αποτελεσματική άμυνα και τον Μίτσιτς να εκτελεί από τα 6,75, έγραψε γρήγορα το 11-0 στο 3', πριν συνδεθεί και ο Μάλκολμ από την περιφέρεια και διαμορφώσει το 14-2 στο 5'. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν τα... διάσπαρτα κομμάτια τους και με τον Παπανικολάου από τα 6,75 δόθηκε το έναυσμα για ένα απολαυστικό επιμέρους σκορ 2-18, με το οποίο οι Πειραιώτες όχι μόνο επέστρεψαν στο ματς, αλλά προσπέρασαν με 16-20 στο 9', μετά από συνεργασία Ουόρντ-Χολ. Οι «ερυθρόλευκοι», που έλεγχαν τα ριμπάουντ και βρήκαν και το μακρινό σουτ μέχρι το 10΄, έκλεισαν την περίοδο στο +4 (18-22).

Ο Ολυμπιακός κράτησε ψηλά την παραγωγικότητα του και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Τζόσεφ να δίνει λύσεις από τη θέση του πλέι μέικερ σε οργάνωση, εκτέλεση και δημιουργία, κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το 13΄. Ωστόσο, δύο κολλητά τρίποντα των γηπεδούχων έφεραν την ανατροπή (31-29 στο 15΄), πριν ο Φαλ πατήσει παρκέ και με κομβικές ασίστ δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ανακτήσει το προβάδισμα και να το κρατήσει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σημαντική η προσφορά του Πίτερς από την περιφέρεια και του Χολ κοντά στο καλάθι, με τον τελευταίο να διαμορφώνει με κάρφωμα στα 0.4'' το 48-51, μετά από εξαιρετική ασίστ του Γουόκαπ στην επαναφορά.

Οι Πειραιώτες κράτησαν ψηλά τη δημιουργία τους (21 ασίστ) και στην τρίτη περίοδο, αλλά με την άμυνα να μην ακολουθεί επέτρεψαν στη Χάποελ να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής μέχρι την ισοφάριση σε 67-67 στο 28'. Ωστόσο, το νέο ξέσπασμα του Βεζένκοφ με καλάθι και φάουλ και το τρίποντο που ακολούθησε από τον Παπανικολάου, βοήθησαν τον Ολυμπιακό να τρέξει ένα σερί 0-6 και να κλείσει την περίοδο στο +6 (67-73).

Το τρίποντο του Παπανικολάου στο 31' χάρισε στον Ολυμπιακό μία διαφορά επτά πόντων (69-76), ενώ σε κάθε προσπάθεια επιστροφής της Χαποέλ ο Ντόρσεϊ δήλωσε παρών... σβήνοντας κάθε υποψία ανατροπής. Ο ομογενής γκαρντ διαμόρφωσε το 79-84 στο 36΄, ενώ ο ίδιος από τη γραμμή των βολών έγραψε το 82-86 στο 1.44' πριν από το φινάλε. Ο Ιτούδης χαμήλωσε το σχήμα, αλλά η «ερυθρόλευκη» άμυνα αποσόβησε κάθε κίνδυνο από την περιφέρεια. Στα 49'' και μετά από άστοχο τρίποντο του Ντόρσεϊ, ο Πίτερς πήρε ένα πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ και έγραψε το 84-88, ενώ στα 32΄΄ ο Χολ με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ στον Οτούρου διατήρησε τον Ολυμπιακό σε τροχιά νίκη, πριν αποβληθεί στη συνέχεια της ίδιας φάσης με 5 φάουλ. Ο Οτούρου ευστόχησε μόνο στη μία (85-88), για να «σφραγίσει» το «διπλό» ο Ντόρσεϊ στα 14'' από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας (85-89).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Μπισάνγκ, Κονσταντίνοβς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Τζόουνς 10 (3), Μπλέικνι 16 (2), Μπράιαντ 15 (1), Έντουαρντς, Μάλκολμ 11 (1), Οντιάσε 8, Μίτσιτς 14 (2), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 9.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Γουορντ 6 (2), Φαλ, Βεζένκοφ 10 (1), Παπανικολάου 9 (3), Ντόρσεϊ 23 (3), Πίτερς 11 (1), Μιλουτίνοφ 9, Τζόσεφ 10 (1), Χολ 6, ΜακΚίσικ 3.