Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Τότε θα αποφασίσει αν θα επιστρέψει στους πάγκους ή αν αποσυρθεί

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με το μέλλον του στην προπονητική, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη αν θα επιστρέψει στους πάγκους ή αν θα βάλει οριστικό τέλος στην καριέρα του.

Ο 66χρονος τεχνικός, ο οποίος παραιτήθηκε από την Παρτίζαν τον περασμένο Νοέμβριο, ξεκαθάρισε πως οι τελικές του αποφάσεις θα ληφθούν το προσεχές καλοκαίρι, ανάλογα με το κίνητρο που θα νιώσει πως έχει για να συνεχίσει.

«Είμαι πολύ χαρούμενος άνθρωπος επειδή μπόρεσα να κάνω αυτό που αγαπούσα. Με γέμιζε. Αυτή την περίοδο έχω αφοσιωθεί σε κάποια άλλα πράγματα για τα οποία δεν είχα χρόνο στο παρελθόν. Έκανα ένα διάλειμμα», τόνισε στη σλοβενική τηλεόραση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πότε θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις, λέγοντας: «Τον Ιούνιο, θα μιλήσω με τον εαυτό μου. Αν αποφασίσω να συνεχίσω, αυτό θα σημαίνει ότι βρήκα κίνητρο. Το κίνητρο είναι αυτό που μας ωθεί ανεξάρτητα από τη δουλειά μας».

Ο εννιά φορές πρωταθλητής Ευρώπης μίλησε και για τους παίκτες που θα ήθελε να προπονήσει, αποθεώνοντας δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ: «Τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς φυσικά. Επειδή είναι λαμπροί παίκτες και επειδή είναι οι παίκτες που απολαμβάνουν να παίζουν μπάσκετ. Αυτό με γεμίζει ως προπονητή, ο τρόπος που παίζουν μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, απολαμβάνουν το μπάσκετ».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το τι συμβουλή θα έδινε στον Ντόντσιτς, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν μπορώ να του δώσω καμία συμβουλή. Ο Λούκα έχει ήδη χτίσει μια απίστευτη καριέρα. Παίζει σε κορυφαίο επίπεδο. Τα ρεκόρ που πετυχαίνουν τόσο αυτός όσο και ο Γιόκιτς είναι εξαιρετικά. Και φυσικά, εμείς σε αυτήν την περιοχή μπορούμε μόνο να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουν και οι δύο στο NBA αυτή τη στιγμή».