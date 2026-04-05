Euroleague: Νέο πλήγμα για Μονακό - Νοκ άουτ ο Νέντοβιτς

Οι Μονεγάσκοι θα ολοκληρώσουν την regular season της Euroleague χωρίς τον Νεμάνια Νέντοβιτς, ο οποίος σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για περίπου ένα μήνα, προσθέτοντας ακόμη έναν πονοκέφαλο στην ομάδα του Μονακό.

Ο Σέρβος γκαρντ θα χάσει σημαντικά παιχνίδια εντός έδρας, απέναντι σε Χάποελ, Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν. Τη φετινή χρονιά ο Νέντοβιτς έχει αγωνιστεί σε 32 παιχνίδια με τη φανέλα της Μονακό στην Euroleague, έχοντας 6,5 πόντους, 1,4 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Η ομάδα του παραμένει στη δέκατη θέση της βαθμολογίας και συνεχίζει τη μάχη της για να παραμείνει εντός της δεκάδας.