Euroleague, Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Ουίλμπεκιν
Eurokinissi Sports
Onsports Team 30 Μαρτίου 2026, 23:09
EUROLEAGUE / Φενέρμπαχτσε

Euroleague, Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Ουίλμπεκιν

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν δεν ανήκει πλέον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, όπως έκανε γνωστό η τουρκική ομάδα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε λίγο πριν από το τέλος της σεζόν, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να προχωρούν στη λύση της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί έντονα από τραυματισμούς.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ουίλμπεκιν κατέγραψε μόλις 14 συμμετοχές, γεγονός που οδήγησε τις δύο πλευρές στον χωρισμό, με τον ίδιο πλέον να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: Άγριο ξέσπασμα - «Είναι ντροπή»
49 λεπτά πριν Ρόμαν Γιάρεμτσουκ: Άγριο ξέσπασμα - «Είναι ντροπή»
EUROLEAGUE
Euroleague, Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Ουίλμπεκιν
1 ώρα πριν Euroleague, Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Ουίλμπεκιν
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς
