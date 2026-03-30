Euroleague, Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Ουίλμπεκιν
Ο Σκότι Ουίλμπεκιν δεν ανήκει πλέον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, όπως έκανε γνωστό η τουρκική ομάδα.
Η απόφαση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε λίγο πριν από το τέλος της σεζόν, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να προχωρούν στη λύση της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί έντονα από τραυματισμούς.
Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ουίλμπεκιν κατέγραψε μόλις 14 συμμετοχές, γεγονός που οδήγησε τις δύο πλευρές στον χωρισμό, με τον ίδιο πλέον να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 30, 2026
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını… pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi