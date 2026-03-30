Euroleague, Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Ουίλμπεκιν

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν δεν ανήκει πλέον στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε, όπως έκανε γνωστό η τουρκική ομάδα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε λίγο πριν από το τέλος της σεζόν, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να προχωρούν στη λύση της συνεργασίας τους με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί έντονα από τραυματισμούς.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ουίλμπεκιν κατέγραψε μόλις 14 συμμετοχές, γεγονός που οδήγησε τις δύο πλευρές στον χωρισμό, με τον ίδιο πλέον να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.