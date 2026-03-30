Ολυμπιακός: «Θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, τον οποίο χαρακτήρισε εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ και έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους αθλητές της εποχής του.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».