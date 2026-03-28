Μαρκοϊσβίλι: «Έπαιξε καλύτερο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

Οnsports Team

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μετά την ήττα της Μονακό από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, αναγνώρισε την ανωτερότητα του «τριφυλλιού» για την εμφάνισή του.

Παράλληλα, ο κόουτς της ομάδας του Πριγκιπάτου, αναφέρθηκε και στα προβλήματα που ταλανίζουν την δική του ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν καλύτεροι από εμάς, δεν έχω πολλά να πω. Συγχαρητήρια. Είχαν περισσότερη ενέργεια, έπαιξαν καλύτερο μπάσκετ. Πάλεψαν. Και η ομάδα μου πάλεψε, σκοράραμε 97 πόντους σε μία δύσκολη έδρα και κόντρα σε μία καλή ομάδα. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και να καταλάβουμε πως πρέπει να είμαστε καλύτεροι στα ριμπάουντ, να μην κάνουμε πολλά λάθη. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε και δεν θα το κάνουμε».

Για τα όσα συμβαίνουν στον σύλλογο: «Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δεν υπάρχουν πλέον. Η ομάδα είναι στον σωστό δρόμο. Τα πάει καλύτερα οικονομικά. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Η πίεση είναι μέρος της ζωής. Είναι μέρος των ευθυνών και μέρος της δουλειάς σε τέτοιο επίπεδο. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να συνεχίσουμε. Το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες που δείχνουν πίστη και σεβασμό στο πλάνο. Η πίεση είναι μικρότερη όταν νιώθεις εμπιστοσύνη από την ομάδα, την πόλη και τους παίκτες. Η πίεση δεν μας τρομάζει, μας δίνει κίνητρο».