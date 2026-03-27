EuroLeague: Αλλαγή στο Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αποψινής αναμέτρησης στη Βαρκελώνη ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή.
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε (27/3) τον Ερυθρό Αστέρα για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει αλλαγή της τελευταίας στιγμής.
Αν και αρχικά το ματς ήταν προγραμματισμένο για να ξεκινήσει στις 21:30, τελικά το τζάμπολ θα γίνει μισή ώρα αργότερα, στις 22:00.
Today’s Regular Season Round 34 game between FC Barcelona and Crvena Zvezda will start at 21:00 local time instead of 20:30 due to logistical needs ℹ️— EuroLeague (@EuroLeague) March 27, 2026