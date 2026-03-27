Μονακό: Χωρίς Τάις κόντρα στον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 27 Μαρτίου 2026, 10:51
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Μονακό: Χωρίς Τάις κόντρα στον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Ντάνιελ Τάις, λόγω οικογενειακών θεμάτων, δε θα αγωνιστεί απόψε κόντρα στους πράσινους στο Telekom Center Athens.

Νωρίτερα, το πρωί, μπορεί να έγινε γνωστό πως η Μονακό αναμένεται να έχει στη διάθεσή της τον Νίκολα Μίροτιτς ο οποίος ταξίδεψε στη χώρα μας με την υπόλοιπη αποστολή, αλλά τώρα προέκυψε ένα άλλο πρόβλημα για την ομάδα του «Πριγκιπάτου».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews η Μονακό αναμένεται να στερηθεί των υπηρεσιών του Ντάνιελ Τάις. Ο Γερμανός σέντερ αντιμετωπίζει οικογενειακά θέματα, που όπως όλα δείχνουν δεν θα του επιτρέψουν να πάρει μέρος στον αποψινό αγώνα στο T-Center.


