Σύζυγος Γκραντ: «Ο Τζέριαν είναι εκτός για λίγο, ας πάρουμε την νίκη σήμερα ομάδα» (vid)

Οnsports Τeam

Η σύζυγος του παίκτη του Παναθηναϊκού «ανέβασε» βίντεο με τον Τζέριαν Γκραντ να έχει στο χέρι του τον ειδικό νάρθηκα και ουσιαστικά να θέτει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων τον Αμερικανό παίκτη για μικρό χρονικό διάστημα.

Πάνω που ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει ρυθμό και τον.. εαυτό του ήρθαν οι τραυματισμοί των Τζέριαν Γκραντ και Νίκου Ρογκαβόπουλου να δημιουργήσουν νέα προβλήματα στον Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο, στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι και με βίντεο στα social η σύζυγό του έδειξε τον ειδικό νάρθηκα που φοράει και ουσιαστικά τον έθεσε εκτός.

Η ανάρτησή της:

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει για να στείλουν αγάπη και εκτιμάμε τις ευχές σας. Ναι, ο Τζέριαν έχει κάταγμα στο δάκτυλο και είναι εκτός για λίγο. Αλλά ακόμη χαμογελάει. Ας πάρουμε τη νίκη απόψε, ομάδα».