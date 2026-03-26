EuroLeague: Η Ρεάλ έπιασε τον Ολυμπιακό - Η βαθμολογία πριν τον νέο «τελικό» του Παναθηναϊκού

Τα αποτελέσματα της βραδιάς για την 34η αγωνιστική της EuroLeague και η βαθμολογία πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 82-71 της Αναντολού Εφές, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, ανέβηκε στο 22-12, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει σύντομα στο ΣΕΦ (7/4).

Η Μακάμπι από την πλευρά της κατάφερε, μετά από έναν αγώνα για γερά νεύρα και παράταση να κάμψει την αντίσταση της Ντουμπάι, να φτάσει τις 6 νίκες στα τελευταία 7 ματς και να ελπίζει για τη δεκάδα, έχοντας και ευνοϊκό πρόγραμμα.

Στον ιταλικό «εμφύλιο», η Αρμάνι βγήκε νικήτρια και μάλιστα με σχετική ευκολία εναντίον της Βίρτους Μπολόνια, ενώ στην Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου ανάγκασε την Βιλερμπάν στην 26η ήττα της στη φετινή σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής

Τρίτη 10 Μαρτίου

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26 Μαρτίου

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71

Παρασκευή 27 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

Η βαθμολογία της EuroLeague