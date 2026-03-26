EuroLeague: Η Ρεάλ έπιασε τον Ολυμπιακό - Η βαθμολογία πριν τον νέο «τελικό» του Παναθηναϊκού
Τα αποτελέσματα της βραδιάς για την 34η αγωνιστική της EuroLeague και η βαθμολογία πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μονακό.
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 82-71 της Αναντολού Εφές, για την 34η αγωνιστική της Euroleague, ανέβηκε στο 22-12, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα αντιμετωπίσει σύντομα στο ΣΕΦ (7/4).
Η Μακάμπι από την πλευρά της κατάφερε, μετά από έναν αγώνα για γερά νεύρα και παράταση να κάμψει την αντίσταση της Ντουμπάι, να φτάσει τις 6 νίκες στα τελευταία 7 ματς και να ελπίζει για τη δεκάδα, έχοντας και ευνοϊκό πρόγραμμα.
Στον ιταλικό «εμφύλιο», η Αρμάνι βγήκε νικήτρια και μάλιστα με σχετική ευκολία εναντίον της Βίρτους Μπολόνια, ενώ στην Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου ανάγκασε την Βιλερμπάν στην 26η ήττα της στη φετινή σεζόν.
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής
Τρίτη 10 Μαρτίου
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26 Μαρτίου
Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87
Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71
Παρασκευή 27 Μαρτίου
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
Η βαθμολογία της EuroLeague
- Φενέρμπαχτσε 23-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
- Ολυμπιακός 22-12
- Βαλένθια 21-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
- Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
- Μονακό 19-14
- Παναθηναϊκός 19-14
- Ερυθρός Αστέρας 19-14
- Μπαρτσελόνα 19-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
- Dubai Basketball 17-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-17
- Μπάγερν Μονάχου 14-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-21
- Παρτίζαν 13-20
- Παρί 12-21
- Αναντολού Εφές 10-23
- Μπασκόνια 9-24
- Βιλερμπάν 8-26