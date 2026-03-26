Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 16:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε πριν από την αναμέτρηση με τη Μονακό και υπογράμμισε τους ξεκάθαρους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός.

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στο πλαίσιο της Media Day, πριν από το ματς του «T-Center», για την 34η αγωνιστικής της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Νάν

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο. Ο στόχος είναι να μπούμε στα playoffs, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα
12 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: «Υπάρχει απογοήτευση, σίγουρος ότι θα βελτιώσουμε τα λάθη μας» - Όσα είπε ο Ρότα
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον Βόλο
19 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον Βόλο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα – Παραγουάη: LIVE streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
36 λεπτά πριν Ελλάδα – Παραγουάη: LIVE streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
EUROLEAGUE
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό - Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος
50 λεπτά πριν Πλήγμα στον Παναθηναϊκό - Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος
Όλες οι ειδήσεις
