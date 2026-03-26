Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 26 Μαρτίου 2026, 16:01
EUROLEAGUE

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μονακό, ξεκαθαρίζοντας πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα του να πάρει την νίκη. 

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την νίκη της ομάδας του επί της Ντουμπάι, αλλά η νίκη αυτή δε θα έχει καμία σημασία αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την νίκη αύριο το βράδυ απέναντι στη Μονακό. 

Ο Τούρκος προπονητής τόνισε πως το τριφύλλι θα παλέψει για τη νίκη, ενώ υπογράμμισε πως κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα είναι τελικός, ώστε να ανέβει η ομάδα βαθμολογικά, τονίζοντας μάλιστα πως ακόμα και αν χρειαστεί να παίξει ο γιος του ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κερδίσει. 

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη Μονακό: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε 3 σερί νίκες, αλλά έχουμε χάσει κάποια παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Έχουμε χάσει στο Μονακό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι. Όλοι πρέπει να είμαστε ενεργοί και επιθετικοί από εδώ και πέρα για να πάμε στο Final 4 και να ανέβουμε στην κατάταξη».

 



