Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική
Οnsports Team 25 Μαρτίου 2026, 23:59
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε κοντά σε μια οδυνηρή ήττα από την Μπασκόνια, αλλά κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση και να επικρατησει με 108-100 - Η βαθμολογία.

Ο φετινός «μαραθώνιος» της EuroLeague συνεχίζεται και βαδίζει προς την τελική του ευθεία, μετά και την ολοκλήρωση της 33ης αγωνιστικής.

Την πρώτη του ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία γνώρισε ο Ολυμπιακός για την Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσιάστηκαν όπως έπρεπε στην Ισπανία και ηττήθηκαν με 85-84, παραμένοντας όμως στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 22-12.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πετούσε φωτιές στην επίθεση και με την τριάδα των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις και Τζέντι Οσμάν να κάνει σπουδαία πράγματα, πήρε τον τρίτο σερί «τελικό» στην EuroLeague. Αυτή τη φορά επιβλήθηκε με 107-104 της Ντουμπάι και συνεχίζει την προσπάθεια να ανέβει βαθμολογικά.

Στο ματς που ολοκλήρωσε την αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να περάσει δύσκολα από την έδρα της Μπασκόνια. Το ματς είχε μεγάλες ανατροπές, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 13 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε στο +7 με 2 λεπτά να απομένουν, αλλά η Μπασκόνια κρατούσε στα χέρια της τη νίκη, όταν προηγήθηκε με 93-90, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν έκανε όμως φάουλ και ο Μπάτλερ με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Μονέκε και Οτζελέγε πρωταγωνίστησαν και έδωσαν τη νίκη στους Σέρβους με 108-100.

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 94-89
Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου 78-71
Μονακό - Μιλάνο 90-85
Dubai BC- Παναθηναϊκός 104-107
Βαλένθια - Ολυμπιακός 85-84
Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 78-71
Παρτίζαν - Βιλερμπάν 79-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83
Μπασκόνια - Ερυθρός Αστέρας 100-108

Η βαθμολογία της Euroleague

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-10

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12

Βαλένθια (Ισπανία) 21-12

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21-12

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-12

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 19-14

-------------------------------------

Μονακό (Μονακό) 19-14

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 19-14

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19-14

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-14

-------------------------------------

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-16

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-16

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-20

Παρτιζάν (Σερβία) 13-20

Παρί (Γαλλία) 12-21

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-24

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-25

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική
18 λεπτά πριν EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική
ΣΠΟΡ
10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL»
38 λεπτά πριν 10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL»
EUROLEAGUE
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ήρθε και κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό - Οι αριθμοί του Αμερικανού σταρ
1 ώρα πριν Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ήρθε και κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό - Οι αριθμοί του Αμερικανού σταρ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το ξεχωριστό δώρο του Χάαλαντ στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία
2 ώρες πριν Το ξεχωριστό δώρο του Χάαλαντ στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved