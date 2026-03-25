EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική
Ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε κοντά σε μια οδυνηρή ήττα από την Μπασκόνια, αλλά κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση και να επικρατησει με 108-100 - Η βαθμολογία.
Ο φετινός «μαραθώνιος» της EuroLeague συνεχίζεται και βαδίζει προς την τελική του ευθεία, μετά και την ολοκλήρωση της 33ης αγωνιστικής.
Την πρώτη του ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία γνώρισε ο Ολυμπιακός για την Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσιάστηκαν όπως έπρεπε στην Ισπανία και ηττήθηκαν με 85-84, παραμένοντας όμως στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 22-12.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πετούσε φωτιές στην επίθεση και με την τριάδα των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις και Τζέντι Οσμάν να κάνει σπουδαία πράγματα, πήρε τον τρίτο σερί «τελικό» στην EuroLeague. Αυτή τη φορά επιβλήθηκε με 107-104 της Ντουμπάι και συνεχίζει την προσπάθεια να ανέβει βαθμολογικά.
Στο ματς που ολοκλήρωσε την αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να περάσει δύσκολα από την έδρα της Μπασκόνια. Το ματς είχε μεγάλες ανατροπές, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 13 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε στο +7 με 2 λεπτά να απομένουν, αλλά η Μπασκόνια κρατούσε στα χέρια της τη νίκη, όταν προηγήθηκε με 93-90, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν έκανε όμως φάουλ και ο Μπάτλερ με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Μονέκε και Οτζελέγε πρωταγωνίστησαν και έδωσαν τη νίκη στους Σέρβους με 108-100.
Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 94-89
Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου 78-71
Μονακό - Μιλάνο 90-85
Dubai BC- Παναθηναϊκός 104-107
Βαλένθια - Ολυμπιακός 85-84
Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 78-71
Παρτίζαν - Βιλερμπάν 79-78
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83
Μπασκόνια - Ερυθρός Αστέρας 100-108
Η βαθμολογία της Euroleague
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-10
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12
Βαλένθια (Ισπανία) 21-12
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21-12
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-12
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 19-14
-------------------------------------
Μονακό (Μονακό) 19-14
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 19-14
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19-14
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-14
-------------------------------------
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-16
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-17
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-16
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-20
Παρτιζάν (Σερβία) 13-20
Παρί (Γαλλία) 12-21
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-23
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-24
Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-25
Επόμενη αγωνιστική (34η)
Τρίτη 10/3
Παρί-Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν
21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια