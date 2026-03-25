EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε κοντά σε μια οδυνηρή ήττα από την Μπασκόνια, αλλά κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση και να επικρατησει με 108-100 - Η βαθμολογία.

Ο φετινός «μαραθώνιος» της EuroLeague συνεχίζεται και βαδίζει προς την τελική του ευθεία, μετά και την ολοκλήρωση της 33ης αγωνιστικής.

Την πρώτη του ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία γνώρισε ο Ολυμπιακός για την Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν παρουσιάστηκαν όπως έπρεπε στην Ισπανία και ηττήθηκαν με 85-84, παραμένοντας όμως στη 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 22-12.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πετούσε φωτιές στην επίθεση και με την τριάδα των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις και Τζέντι Οσμάν να κάνει σπουδαία πράγματα, πήρε τον τρίτο σερί «τελικό» στην EuroLeague. Αυτή τη φορά επιβλήθηκε με 107-104 της Ντουμπάι και συνεχίζει την προσπάθεια να ανέβει βαθμολογικά.

Στο ματς που ολοκλήρωσε την αγωνιστική, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να περάσει δύσκολα από την έδρα της Μπασκόνια. Το ματς είχε μεγάλες ανατροπές, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 13 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας βρέθηκε στο +7 με 2 λεπτά να απομένουν, αλλά η Μπασκόνια κρατούσε στα χέρια της τη νίκη, όταν προηγήθηκε με 93-90, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν έκανε όμως φάουλ και ο Μπάτλερ με τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί οι Μονέκε και Οτζελέγε πρωταγωνίστησαν και έδωσαν τη νίκη στους Σέρβους με 108-100.

Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Φενέρμπαχτσε 94-89

Ζαλγκίρις Κάουνας - Μπάγερν Μονάχου 78-71

Μονακό - Μιλάνο 90-85

Dubai BC- Παναθηναϊκός 104-107

Βαλένθια - Ολυμπιακός 85-84

Μπαρτσελόνα - Αναντολού Εφές 78-71

Παρτίζαν - Βιλερμπάν 79-78

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83

Μπασκόνια - Ερυθρός Αστέρας 100-108

Η βαθμολογία της Euroleague

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-10

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-12

Βαλένθια (Ισπανία) 21-12

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 21-12

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-12

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 19-14

-------------------------------------

Μονακό (Μονακό) 19-14

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 19-14

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 19-14

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 19-14

-------------------------------------

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-16

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-17

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-16

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-20

Παρτιζάν (Σερβία) 13-20

Παρί (Γαλλία) 12-21

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-23

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-24

Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-25

Επόμενη αγωνιστική (34η)

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν

21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια