Ισπανία: «Κάποιον ενοχλεί η Βαλένθια, σκανδαλώδης και ντροπιαστική η διαιτησία με τον Ολυμπιακό»

Οnsports Team

Ο ρεπόρτερ της ισπανικής ομάδας, Φραν Γκουάιτα, σχολιάζοντας στο πιο γνωστό ραδιόφωνο της πόλης, χαρακτήρισε ντροπιαστική και σκανδαλώδη τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Στέκεται στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σφύριζαν τις δύο ομάδες (πρόβλημα που εντοπίζεται σε όλους τους αγώνες των Πειραιωτών) και αφήνει υπονοούμενα πως η Βαλένθια κάποιον ενοχλεί με τις φετινές της επιδόσεις.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αν η Βαλένθια ενοχλεί κάποιον που βρίσκεται στο Top 6 της Euroleague, θα έχει σοβαρό πρόβλημα με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Επειδή ήρθαν για να μείνουν. Ξεκινάω τη στήλη αυτής της Τετάρτης με αυτόν τον τρόπο επειδή έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που είδα τόσο ντροπιαστική διαιτησία όπως αυτή που υπέστη η Βαλένθια χθες εναντίον του Ολυμπιακού στο Roig Arena.

Και το λέω αυτό μετά τη νίκη της ομάδας, που είναι η στιγμή που αυτά τα παράπονα έχουν το μεγαλύτερο βάρος. Τα προσωπικά φάουλ και το επίπεδο σεβασμού που δείχνονταν και στις δύο ομάδες ήταν τόσο διαφορετικά που, κατά καιρούς, το παιχνίδι ήταν σκανδαλώδες. Για πολλά χρόνια, η Βαλένθια είχε ένα υποδειγματικό έργο, με έναν ιδιοκτήτη που επενδύει πολλά στο μπάσκετ, και ένα γήπεδο που ζηλεύει η Ευρώπη. Αυτό που έκαναν οι τρεις διαιτητές χθες το βράδυ είναι απερίγραπτο».