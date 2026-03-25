Αναλυτής διαιτησίας: «Σωστή απόφαση το φάουλ του Φουρνιέ στον Μοντέρο»

Οnsports Team

O αναλυτής διαιτησίας Τοντ Ουόρνικ μίλησε για το φάουλ του Φουρνιέ πάνω στον Μοντέρο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια.

Ο Τοντ Ουόρνικ σχολιάζει κάθε εβδομάδα στο BasketNews, τις πιο ενδιαφέρουσες διαιτητικά αναμετρήσεις και αυτή τη φορά στάθηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Βαλένθια.

Και συγκεκριμένα στο φάουλ του Εβάν Φουρνιέ στον Ζαν Μοντέρο που καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων.

Αναλυτικά η εξήγηση που έδωσε:

«Έπρεπε να καταλογιστεί φάουλ στον Έβαν Φουρνιέ με 2.9 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα Βαλένθια–Ολυμπιακός;

Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι πριν του καταλογιστεί το φάουλ, ο Φουρνιέ βρίσκει αρχικά την μπάλα στα χέρια του Ζαν Μοντέρο.

Υπάρχουν επίσης αρκετά στοιχεία ότι, αφού χτύπησε την μπάλα, το χέρι του Φουρνιέ χτύπησε το χέρι του Μοντέρο με σημαντική δύναμη.

Το NBA έχει σαφή οδηγία για τέτοιες φάσεις: αν η αρχική επαφή με την μπάλα είναι νόμιμη, η επαφή που ακολουθεί στο follow-through συνήθως θεωρείται οριακή και όχι φάουλ.

Με άλλα λόγια, αν αυτή η φάση εξεταζόταν με βάση τους κανονισμούς του NBA, το φάουλ πιθανότατα θα είχε ακυρωθεί.

Παρότι έχουν υπάρξει ανεπίσημες συζητήσεις στην EuroLeague σχετικά με παρόμοιες φάσεις, η διοργάνωση δεν διαθέτει αντίστοιχες οδηγίες με το NBA.

Επομένως, το act of shooting πρέπει να εξεταστεί ως σύνολο.

Από την οπτική των διαιτητών, ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι ότι η μπάλα πετάγεται κάθετα προς τα πάνω από τα χέρια του Μοντέρο.

Αν το χτύπημα του Φουρνιέ στην μπάλα ήταν απολύτως καθαρό, η μπάλα θα είχε κατεύθυνση προς τα κάτω – και όχι προς τα πάνω.

Παρά την αρχική επαφή του Φουρνιέ με την μπάλα, και παρά την απογοήτευση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων και φιλάθλων του Ολυμπιακού, αυτή η φάση είναι, βάσει κανονισμών, φάουλ και σωστή απόφαση».

Φυσικά, μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε να κάνει και μια ανάλυση για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός πηγαίνει με μεγάλη ευκολία στη γραμμή των βολών, σε αντίθεση με τους αντιπάλους του.