Ολυμπιακός: Καταγγέλλει πως έφτυσαν Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Σκινδήλια στη Βαλένθια
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 01:03
Η καταγγελία της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για ένα περιστατικό που συνέβη μετά το τέλος του αγώνα στην ισπανική πόλη.

Επεισοδιακή ήταν η ολοκλήρωση του αγώνα Βαλένθια-Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η ελληνική ομάδα. Όπως τονίστηκε σε σχετική ενημέρωση, οπαδοί της Βαλένθια έφτυσαν τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Σκινδήλια κατά την αποχώρησή τους. Χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας απ’ την πλευρά των γηπεδούχων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους «ερυθρόλευκους», ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είχε μαζί τον ανήλικο γιο του όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό.

 



