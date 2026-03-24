Βαλένθια – Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» | Ο παίκτης που «κόπηκε»

Δείτε τη δωδεκάδα, με την οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον εκτός έδρας αγώνα με τη Βαλένθια, στην αναμέτρηση για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Ο παίκτης που «έκοψε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ, για να προκύψουν οι τελικοί 12.

Να θυμίσουμε ότι στην Ισπανία δεν ταξίδεψαν οι Κόρι Τζόσεφ, Όμηρος Νετζήπογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουστάφα Φαλ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς