Μονακό: Επέστρεψε ο Μίροτιτς, πιθανό να παίξει με Παναθηναϊκό

Ο Νίκολα Μίροτιτς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Μονακό και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens», την ερχόμενη Παρασκευή (27/03).

Ο έμπειρος φόργουορντ έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό στο πέλμα, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Μίροτιτς θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Μονακό με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Η εικόνα του στις τελευταίες προπονήσεις είναι άκρως ενθαρρυντική κι αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την Αθήνα.

Ο προπονητής των Μονεγάσκων, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Ο Νίκολα προπονήθηκε τη Δευτέρα, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Η επιστροφή του από τον τραυματισμό εξελίσσεται καλά και σύντομα θα μπορέσει να μπει σε προπονήσεις με επαφές».