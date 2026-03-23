Ολυμπιακός: Εκτός Τζόσεφ και Λαρεντζάκης – Με 13 παίκτες στη Βαλένθια οι «ερυθρόλευκοι»

Χωρίς τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κόρι Τζόσεφ ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για τη Βαλένθια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει 13 διαθέσιμους παίκτες, για τον αγώνα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στις «νυχτερίδες».

Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει την ισπανική ομάδα για το πρώτο… μισό της ένατης «διαβολοβδομάδας» στην κορυφαία μπασκετική λίγκα της Ευρώπης.

Στην Αθήνα έμειναν οι Τζόσεφ και Λαρεντζάκης, ενώ ο Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει και στους Όμηρο Νετζήπογλου και Μουσταφά Φαλ, ο οποίος, πάντως, έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που υπέστη στο Game 3 των τελικών με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens και πλέον είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί, αφού ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Βαλένθια με 13 παίκτες, οι οποίοι είναι οι εξής: Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Ουόκαπ, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΒεζένκοΦ, Πίτερς, Τζόους, Χολ, Μιλουτίνοφ.