Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάτσο στα «πράσινα» αποδυτήρια (video)
Onsports team 21 Μαρτίου 2026, 12:11
Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague.

Ο Ισπανός φόργουορντ αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα στην ανατροπή του «τριφυλλιού», με τον τεχνικό του «τριφυλλιού» να τον αποθεώνει μπροστά στους υπόλοιπους παίκτες.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ήταν τα λόγια του Αταμάν για τον Ερνανγκόμεθ.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την ομιλία:

Η ομιλία του Αταμάν κι η αποθέωση στον Χουάντσο


Αταμάν: «Κύριος υπεύθυνος της νίκης ο Χουάντσο – Αυτή η ατμόσφαιρα μας έδωσε τον τίτλο»

