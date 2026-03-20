Αταμάν: «Κύριος υπεύθυνος της νίκης ο Χουάντσο – Αυτή η ατμόσφαιρα μας έδωσε τον τίτλο»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αποθέωσε την παρουσία του Ισπανού, ενώ μίλησε και για την εξαιρετική παρουσία του κόσμου στο Telekom Center Athens.

Κομβική χαρακτήρισε τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ερυθρό Αστέρα ο Εργκίν Αταμάν. Ο κόουτς των «πράσινων» αποθέωσε τον Χουάντσο, μίλησε για τον Χέιζ-Ντέιβις, τον Ναν, τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο, ενώ… έβγαλε το καπέλο στον κόσμο.

Αναλυτικά:

«Στην τελευταία περίοδο παίξαμε επιθετική άμυνα, βελτιώσαμε τον ρυθμό μας, ο Ναν ξεκίνησε να σκοράρει, ο Σλούκας έβγαλε τις ασίστ. Φυσικά ο Ντέιβις ήταν ο ΜVP και ο Ρογκαβόπουλος ήταν πολύ καλός. Για μένα κύριος υπεύθυνος ήταν ο Χουάντσο. Πήρε τα ριμπάουντ, έβγαλε τις άμυνες. Είναι κομβική νίκη απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα την οποία καταφέραμε να κερδίσουμε και να είμαστε στην ίδια θέση όντας πίσω με 12 πόντους.

Είδαμε ότι έχουμε πολλές επιλογές. Παίξαμε με τους Χουάντσο και Ντέιβις στην ρακέτα. Ο Ματίας προσπάθησε πολύ αλλά είχε κάποια προβλήματα, όμως με το σχήμα στην τελευταία περίοδο βρήκαμε τη λύση και κερδίσαμε. Ο ΜακΙντάιρ είναι εξαιρετικός παίκτης, δεν μπορείς εύκολα να τον σταματήσεις αλλά στο τέλος παίξαμε καλύτερη άμυνα.

Αυτό είναι το ΟΑΚΑ, αυτή είναι η ατμόσφαιρα που μας έδωσε τον τίτλο πριν δύο χρόνια και αυτή την ατμόσφαιρα χρειαζόμαστε έως το τέλος. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν εδώ, φώναξαν και μας υποστήριξαν, καθώς βοήθησαν πολύ γι’ αυτή την κρίσιμη νίκη».