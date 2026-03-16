Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών οι αναμετρήσεις της Μπασκόνια με Χαποέλ και Μακάμπι
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 20:08
EUROLEAGUE

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών οι αναμετρήσεις της Μπασκόνια με Χαποέλ και Μακάμπι

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε ότι οι εντός έδρας αγώνες της για την 34η και 36η αγωνιστική της EuroLeague θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών.

Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει στη Βιτόρια τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στις 27 Μαρτίου και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 7 Απριλίου, με αμφότερες τις αναμετρήσεις να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα αποζημιωθούν, καθώς το κόστος των δύο αυτών αγώνων θα αφαιρεθεί αυτόματα από την τιμή ανανέωσης των εισιτηρίων για τη σεζόν 2026-2027.

Η Μπασκόνια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 19η θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με ρεκόρ 9 νίκες και 22 ήττες.

Η Χαποέλ βρίσκεται στην 5η θέση με ρεκόρ 18-11, ενώ η Μακάμπι συνεχίζει τη μάχη για μια θέση στο play-in, καταλαμβάνοντας την 13η θέση με ρεκόρ 14-16.



