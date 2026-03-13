Μονακό: Χάνει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ο Μάικ Τζέιμς

Με τραυματισμός αποχώρησε από την αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό ο Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος εμφανίστηκε με ένα σάντουιτς στο χέρι 20 λεπτά πριν από το τζάμπολ και δεν έκανε ζέσταμα, σε μια προσπάθειά του να τρέξει στον αιφνιδιασμό ένιωσε ένα τράβηγμα και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Όπως ανακοίνωσε η Μονακό, ο Τζέιμς υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 με 3 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο 35χρονος σταρ των Μονεγάσκων δεν θα προλάβει κατά πάσα πιθανότητα την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ στις 27 Μαρτίου.