O τέταρτος τελικός ολοκληρώθηκε και «ΤΟ ΜΠΙΦ» έχει όλο το ρεπορτάζ για όσα θα γίνουν στο τρίτο ημίχρονο.

Ένα ακόμα βράδυ, ένας ακόμα τελικός, ένα ακόμα «ΜΠΙΦ». Ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε και ο Γιάννης Κουβόπουλος σας υποδέχεται από το στούντιο του Onsports για να σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ, μετά το τέλος του Game 4 των τελικών.

Ο Ηλίας Λαλιώτης από το Telekom Center Athens σας δίνει όλες τις εξελίξεις από το… τρίτο ημίχρονο, δηλώσεις, παρασκήνια και ότι άλλο προκύψει.

Συντονιστείτε στις 23:30…Πάνω-κάτω...