Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της GBL, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν το 2-1, προκειμένου να πάρουν προβάδισμα στη σειρά και να έχουν εκείνοι το πλεονέκτημα.

Ο Κώστας Σλούκας συμπεριλήφθηκε κανονικά στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού».

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» πήρε τη θέση του Γιάννη Κουζέλογλου, ωστόσο από την στιγμήπου δεν έχει προπονηθεί κανονικά τις τελευταίες ημέρες είναι στην ευχέρεια του Εργκίν Αταμάν αν θα τον χρησιμοποιήσει στο «αιώνιο» ντέρμπι.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έμεινε εκτός δωδεκάδας ο Οσμάν, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και προφυλάχθηκε.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.