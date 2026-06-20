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Ηρακλής: Ανακοινώθηκε ο Ντόντρεζ Στάιλς

Την απόκτηση του Ντόντρεζ Στάιλς ανακοίνωσε ο Ηρακλής, με τον «Γηραιό» να ενισχύεται σημαντικά στη frontline.

Ηρακλής: Ανακοινώθηκε ο Ντόντρεζ Στάιλς
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Σε μια ακόμα μεταγραφή προχωράει ο Ηρακλής, με τον «Γηραίο» να ανακοινώνει την απόκτηση του Ντόντρεζ Στάιλς για την επόμενη σεζόν.

Πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ, έχοντας κατά μέσο όρο 12.7 πόντους και 5.5 ριμπάουντ την περασμένη σεζόν στο Βελγικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σαρλερουά.

Ο Στάιλς έχει αποφοιτήσει το 2025 από το NC State, ενώ στην κολεγιακή του καριέρα έχει περάσει επίσης τόσο από το φημισμένο Νόρθ Καρολάινα όσο και από το Τζόρτζταουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Dontrez Styles που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 2002 στο Kinston της North Carolina. Έχει ύψος 1,98 μ. και αγωνίζεται στη θέση του small forward.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο Kinston High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και στη συνέχεια έπαιξε μια διετία (2021-2023) κολεγιακό μπάσκετ στο φημισμένο North Carolina. Ακολούθησε μια σεζόν (2023-2024) στο Georgetown, όπου είχε 12,8 πόντους και 5,8 ριμπάουντ σε 32 παιχνίδια. Αποφοίτησε από το North Carolina State, όπου έμεινε μια χρονιά (2024-2025), μετρώντας 11,4 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 31 αγώνες.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι με την Proximus Spirou Charleroi και σε 34 αναμετρήσεις στο βελγικό πρωτάθλημα, σημείωνε 12,7 πόντους κι έπαιρνε 5,5 ριμπάουντ.»

https://www.instagram.com/p/DZxpYyOgPsR/
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