ΠΑΟΚ: «Μπαμ» με Καλάθη και τρομερό βίντεο

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, καθώς ο Νικ Καλάθης επιστρέφει επίσημα στα ελληνικά παρκέ για λογαριασμό του «Δικεφάλου».

Ο έμπειρος άσος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Παρτίζαν, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 18,7 λεπτά συμμετοχής, με 5,1 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ και σχεδόν 1 κλέψιμο ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Ο Νικ Καλάθης στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Νικ Καλάθη για τα επόμενα δύο χρόνια. Ένας από τους κορυφαίους γκαρντ της σύγχρονης εποχής, ένας αθλητής με σπουδαία διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ, εντάσσεται στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα έως το καλοκαίρι του 2028.

Με παρουσία στα κορυφαία πρωταθλήματα, συμμετοχές σε Final Four της EuroLeague, παρουσία στο NBA και αμέτρητες διακρίσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ο Νικ Καλάθης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ.

Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου 1989 στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Αποφοίτησε από τους Gators το 2009 και επιλέχθηκε στο νούμερο 45 του ντραφτ από τους Minnesota Timberwolves. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ευρώπη και αγωνίστηκε αρχικά στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια στη Lokomotiv Kuban, για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να αποτελέσει για δύο χρόνια μέλος των Memphis Grizzlies στο NBA. Από το 2015 επέστρεψε ξανά στην Ευρώπη και αγωνίστηκε κατά σειρά σε Παναθηναϊκό, Barcelona, Fenerbahce, AS Monaco και Partizan, αφήνοντας παντού το αποτύπωμά του ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Καλάθης είναι ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague και ένας από τους πλέον ολοκληρωμένους πλέι μέικερ που ανέδειξε ποτέ η διοργάνωση, ενώ κατέχει και την κορυφή της λίστας των κλεψιμάτων στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην πλούσια καριέρα του έχει κατακτήσει:

-Την EuroLeague το 2011 με τον Παναθηναϊκό.

-To EuroCup το 2013 με την Lokomotiv Kuban, όπου ήταν και ΜVP.

-Έξι (6) Πρωταθλήματα και τέσσερα (4) Κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό.

-Ένα (1) Πρωτάθλημα και ένα (1) Κύπελλο Τουρκίας με τη Fenerbache.

-Ένα (1) Πρωτάθλημα και δύο (2) Κύπελλα Ισπανίας με τη Barcelona.

Είναι μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών και έχει κατακτήσει το Χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2009. Έχει αγωνιστεί σε τρία (3) Παγκόσμια Κύπελλα, πέντε (5) Eurobasket και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.»