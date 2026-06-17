Αρνητική η αύξηση ξένων σε GBL και Elite League

Κατηγορηματικά αντίθετη με το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Stoiximan GBL από έξι σε επτά είναι η ΕΟΚ.

Το ενδεχόμενο αυτό είναι στα… σκαριά, με τις ομάδες να «δουλεύουν» τη συγκεκριμένη περίπτωση ωστόσο σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εμφανίζεται παντελώς αντίθετη.

Για να εγκριθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται και η θετική ψήφος της ΕΟΚ κάτι που φαινομενικά φαίνεται δύσκολο, ακόμα και αν το επιθυμούν οι ομάδες του πρωταθλήματος.

Θυμίζουμε ότι οι ξένοι στην GBL είναι 6+2 (8 δηλωμένοι στην λίστα και έξι στην δωδεκάδα), ενώ στην Εlite League οι ξένοι είναι δυο.