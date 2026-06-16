ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 στις 10:00 στο PAOK Sports Arena.

Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, είναι απαραίτητο οι μέτοχοι να ενημερώσουν με σχετικό email στη διεύθυνση metoxos@paokbc.gr έως την 6η Μαρτίου 2026, ώστε να λάβουν τη σχετική επιβεβαιωτική απάντηση.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σε μορφή pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (ΑΑΕ) με την επωνυμία

«ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»,

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. ΓΕΜΗ 043793606000 και ΑΦΜ 999719662)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 07/07/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο επί της οδού Αντ. Τρίτση 12 γήπεδο PAOK SPORTS ARENA που χρησιμοποιεί ως έδρα της η «ΠΑΟΚ 2004- ΚΑΕ», στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση των Άρθρων 22 και 26 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

3. Συζήτηση επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, σύμφωνα με τα άρθρα 17 επ. του καταστατικού, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 14/07/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της Εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, και σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού το αργότερο μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υποβάλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 16.06.2026

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΑΕ

«ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ»

Ιωάννης Πετμεζάς

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος