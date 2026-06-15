Ώρα Σπανούλη στον Άρη

Η μεγάλη στιγμή του Άρη φτάνει. Σήμερα το μεσημέρι, στις 12, η διοίκηση των «κιτρινόμαυρων» θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου όπου και θα παρουσιάσει επίσημα τον νέο τεχνικό της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο της ομάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τύπου «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach του Άρη.

Μαζί με τον Έλληνα προπονητή θα βρίσκεται και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος δε θα μπορούσε να λείψει από μια τόσο σημαντική ημέρα για την ομάδα του.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τους ανθρώπους της διοίκησης της ομάδας να κάνουν τον απολογισμό τους για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στις εξελίξεις γύρω από το γηπεδικό ζήτημα και το μέλλον του Αλεξανδρείου.