Κολοσσός: Συμφώνησε με τον Πέιτον Γουίλις για τη νέα σεζόν

Ο Κολοσσός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, προχωρώντας σε μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ του.

Η ομάδα της Ρόδου ήρθε σε συμφωνία με τον Πέιτον Γουίλις, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των «θαλασσί» τη σεζόν 2026/27.

Ο 28χρονος σούτινγκ γκαρντ προέρχεται από μία γεμάτη χρονιά στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Κρεμόνα, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 28 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Πέιτον Γουίλις.

Ο Πέιτον Γουίλις είναι γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου του 1998 και με ύψος 1,93μ. αγωνίζεται ως σούτινγκ γκαρντ. Στην κολεγιακή του καριέρα πέρασε από τα Βάντερμπιλτ (2016-18), Μινεσότα (2019/20-2021/22) και Τσάρλεστον (2020/21).

Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του ήταν στο Ισραήλ η Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ, στην οποία αγωνίστηκε το 2022/23. Την επόμενη σεζόν, μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Πιστόια. Το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε στην Τενερίφη, στην από την οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο, για να επιστρέψει στην Ιταλία και τη Βανόλι Κρεμόνα.

Την περσινή χρονιά, μέτρησε 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, έχοντας κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,2 κλεψίματα».