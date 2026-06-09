Ολυμπιακός: Κρίνεται τελευταία στιγμή η παρουσία των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου στο Game 4

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League και πλέον απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Game 4 της σειράς είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης στο «T-Center» (10/6, 21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να περιμένει μέχρι το τζάμπολ για να μάθει την κατάσταση τόσο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει χάσει μέχρι στιγμής και τα τρία παιχνίδια της σειράς, όσο και του Κώστα Παπανικολάου, με τον αρχηγό των «Πειραιωτών» να μην αγωνίζεται στον τρίτο τελικό, λόγω προβλήματος στη μέση.

Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ανήμερα της αναμέτρησης, με την εισήγηση του ιατρικού τιμ να είναι αυτή που θα κρίνει τις συμμετοχές των δύο παικτών.

Τέλος, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» αποφάσισε να μην γίνει ομαδική προπόνηση σήμερα (9/6), με όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.