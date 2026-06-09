Παναθηναϊκός AKTOR: Συνάντηση με ΕΟΚ για τη διαιτησία

Ο Δημήτρης Κοντός παραδέχτηκε τη συνάντηση τονίζοντας ότι οι πράσινοι θέλησαν να καταθέσουν τα παράπονα τους για όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα στη σειρά των τελικών αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη συνέχεια με τον κ. Κοντό να μη δείχνει αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της συνάντησης.

«Πολύ γρήγορες είναι οι πληροφορίες σας και έγκυρες. Ναι, έγινε μια συνάντηση, τη ζητήσαμε. Συναντήσαμε τους αξιότιμους κύριους Σβερκούνο, Κουκουλεκίδη, Πηλοϊδη, Μπήτη. Δεν θέλαμε να τη δημοσιοποιήσουμε. Κάναμε μια συνάντηση. Καταθέσαμε κάποια αιτήματα. Είναι προφανές πως υπάρχει διάσταση απόψεων. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω.

Ήταν παρουσία του κυρίου Αλβέρτη, του κυρίου Παππά και της κυρίας Θάνου. Συναντηθήκαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε την αντίδρασή τους στα αιτήματα που καταθέσαμε. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική και να δούμε και από εκείνους πώς έχουν κρίνει έως τώρα την παρουσία των διαιτητών».