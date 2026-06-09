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Μήτρου-Λονγκ: «Ξεχωριστή η επιστροφή μου στην Ελλάδα, ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ έκανε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Μήτρου-Λονγκ: «Ξεχωριστή η επιστροφή μου στην Ελλάδα, ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ»
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Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του «Δικεφάλου», στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας.

Όσα δήλωσε ο Μήτρου-Λονγκ:

«Η επιστροφή μου στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για πολλούς λόγους. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και μόνο αυτή η σύνδεση είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για εμένα. Παράλληλα, η ευκαιρία να αγωνιστώ σε έναν σύλλογο με τέτοιους φιλάθλους, να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και να δουλέψω δίπλα σε έναν έμπειρο προπονητή είναι μια κατάσταση που κάθε παίκτης θα ήθελε να βιώσει. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ενθουσιασμός μου είναι πολύ μεγάλος που όλα αυτά τα βρίσκω στον ΠΑΟΚ»,

Για το γεγονός ότι έξι χρόνια μετά τον αδερφό του Elijah, ήρθε η σειρά να φορέσει και αυτός τη φανέλα του ΠΑΟΚ: «Είναι πραγματικά μια στιγμή που κλείνει έναν κύκλο. Παρακολουθώ την πορεία του μικρότερου αδελφού μου από την ημέρα που αποφάσισε να αφοσιωθεί στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα της επαγγελματικής του καριέρας και από τότε ο σύλλογος αυτός είχε πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμένα. Τώρα είναι η δική μου σειρά να δημιουργήσω τη δική μου σύνδεση με τον ΠΑΟΚ και την πόλη της Θεσσαλονίκης».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Πιστεύω ότι οι ρόλοι μέσα σε μια ομάδα διαμορφώνονται φυσικά με τον χρόνο. Η ηγετική παρουσία δεν είναι κάτι που μπορεί απλώς να θεωρηθεί δεδομένο ή να επιβληθεί. Η ηγεσία εκφράζεται με πολλούς τρόπους, αλλά πάνω απ’ όλα μέσα από τη συνέπεια στη δουλειά και τις πράξεις. Η δική μου πρόθεση είναι να έρχομαι κάθε μέρα και να είμαι ο εαυτός μου. Η οικογένειά μου και το μπάσκετ είναι η ζωή μου. Είναι τόσο απλό».

Για τον Νάσο Μπαζίνα: «Από την πρώτη φορά που τον είδα σε αγώνες της Εθνικής ομάδας, σχημάτισα πολύ θετική άποψη για εκείνον. Είναι ένας από τους λόγους που με ενθουσιάζουν περισσότερο, λόγω του ταλέντου και της ποιότητας που διαθέτει ως παίκτης. Όταν μια χώρα παράγει νέα ταλέντα, οι μεγαλύτεροι παίκτες έχουν την ευθύνη να τα στηρίζουν και να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους. Ο Μπαζίνας είναι το μέλλον, αλλά παράλληλα είναι ένας παίκτης που έχει ήδη τα προσόντα για να προσφέρει σημαντικά πράγματα στο παρόν».

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